Б/У корпус в сборе для ноутбука Samsung R425 R428 R430 R440 RV408 RV410 NP-RV408 NP-RV410 NP-R425

Условия передачи

Самовывоз с Вавилова 2А\20, торговый ряд Broadway павильон №4, Работаем с понедельника по пятницу с 10-00 до 18-00, суббота с 11-30 до 16-30, воскресенье-выходной. Предварительно звонить по т.+7-983-297-5535. почта kir20@inbox.ru ОТНОСИТЕЛЬНО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВХОДА РАДИОРЫНКА: идите прямо, дойдете до контейнеров (торговый ряд А). Они начнутся по левую руку после павильонов. То-есть слеву будут ряд контейнеров, а справа здание с вывеской на входе по английски BROADWAY. ВНУТРИ НЕБОЛЬШОЙ СПУСК ВНИЗ (ПОЛУПОДВАЛ), ТАМ НАХОДЯТСЯ ПАВИЛЬОНЫ И ОНИ ПОМЕЧЕНЫ ЦИФРАМИ. У нас №4. Для жителей других городов и регионов: Нажимаете кнопку-купить по блиц-цене. Пишите в личных сообщениях, что вы хотите отправку почтой, пишите адрес, индекс, ФИО. Далее: Оплата на карту сбербанка, либо KIWI (пишу номер киви и карты, ФИО получателя денег и итоговую сумму с услугами почты). После оплаты, отправлю в течении 4-х рабочих дней и напишу трек номер. После получения и тестирования пишите отзыв о продавце, а я о покупателе.