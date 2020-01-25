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Б/У корпус в сборе для ноутбука Samsung R425 R428 R430 R440 RV408 RV410 NP-RV408 NP-RV410 NP-R425

Аукцион г. Красноярск/Компьютеры, оргтехника, канцтовары/Комплектующие/Корпуса, блоки питания/Лот №10875953/
Лот: 10875953. Фото: 1. Б/У корпус в сборе для ноутбука... Корпуса, блоки питания
Лот: 10875953. Фото: 2. Б/У корпус в сборе для ноутбука... КомплектующиеЛот: 10875953. Фото: 3. Б/У корпус в сборе для ноутбука... Компьютеры, оргтехника, канцтоварыЛот: 10875953. Фото: 4. Б/У корпус в сборе для ноутбука...Лот: 10875953. Фото: 5. Б/У корпус в сборе для ноутбука...Лот: 10875953. Фото: 6. Б/У корпус в сборе для ноутбука...Лот: 10875953. Фото: 7. Б/У корпус в сборе для ноутбука...Лот: 10875953. Фото: 8. Б/У корпус в сборе для ноутбука...Лот: 10875953. Фото: 9. Б/У корпус в сборе для ноутбука...

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Лот: 10875953. Фото: 1. Б/У корпус в сборе для ноутбука... Корпуса, блоки питания

Б/У корпус в сборе для ноутбука Samsung R425 R428 R430 R440 RV408 RV4...

Цена
500 руб
Количество: 4 в наличии
+7 983 297 XX XX
Магазин kir20
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Аватарка
kir20_Ремка
МАГАЗИН3111
Отзывы+5406 / −4
Цена
500 руб
Количество: 4 в наличии
2 ч 3 мин 29 секдо конца торгов(25 янв 2020 09:47)
Красноярск, Циркусловия доставки
+7 983 297 XX XX
Магазин kir20
О продавцеВсе товары
Аватарка
Представитель
Аватарка
kir20_Ремка
МАГАЗИН3111
Отзывы+5406 / −4

Описание лота

Состояние
Б/у
Производитель
Samsung
Вид товара
Корпус
Форм-фактор
Другое
Комплектующее для
Ноутбука

Серый - 700руб.

Белый - 800руб.

Без рамки и стоек - 500

Условия передачи

Самовывоз с Вавилова 2А\20, торговый ряд Broadway павильон №4, Работаем с понедельника по пятницу с 10-00 до 18-00, суббота с 11-30 до 16-30, воскресенье-выходной. Предварительно звонить по т.+7-983-297-5535. почта kir20@inbox.ru ОТНОСИТЕЛЬНО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВХОДА РАДИОРЫНКА: идите прямо, дойдете до контейнеров (торговый ряд А). Они начнутся по левую руку после павильонов. То-есть слеву будут ряд контейнеров, а справа здание с вывеской на входе по английски BROADWAY. ВНУТРИ НЕБОЛЬШОЙ СПУСК ВНИЗ (ПОЛУПОДВАЛ), ТАМ НАХОДЯТСЯ ПАВИЛЬОНЫ И ОНИ ПОМЕЧЕНЫ ЦИФРАМИ. У нас №4. Для жителей других городов и регионов: Нажимаете кнопку-купить по блиц-цене. Пишите в личных сообщениях, что вы хотите отправку почтой, пишите адрес, индекс, ФИО. Далее: Оплата на карту сбербанка, либо KIWI (пишу номер киви и карты, ФИО получателя денег и итоговую сумму с услугами почты). После оплаты, отправлю в течении 4-х рабочих дней и напишу трек номер. После получения и тестирования пишите отзыв о продавце, а я о покупателе.
Красноярск, Цирк
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Доставка в другие города

Нажимаете кнопку-купить по блиц-цене. Пишите в личных сообщениях, что вы хотите отправку почтой, пишите адрес, индекс, ФИО. Далее: Оплата на карту сбербанка, либо KIWI (пишу номер киви и карты, ФИО получателя денег и итоговую сумму с услугами почты). После оплаты, отправлю в течении 4-х рабочих дней и напишу трек номер. После получения и тестирования пишите отзыв о продавце, а я о по

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Посмотреть все (3217)

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