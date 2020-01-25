Б/У корпус в сборе для ноутбука Samsung R425 R428 R430 R440 RV408 RV410 NP-RV408 NP-RV410 NP-R425
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Б/У корпус в сборе для ноутбука Samsung R425 R428 R430 R440 RV408 RV4...
Цена
500 руб
Количество: 4 в наличии
+7 983 297 XX XX
Магазин kir20
Цена
500 руб
Количество: 4 в наличии
2 ч 3 мин 29 секдо конца торгов(25 янв 2020 09:47)
+7 983 297 XX XX
Описание лота
Состояние
|Б/у
Производитель
|Samsung
Вид товара
|Корпус
Форм-фактор
|Другое
Комплектующее для
|Ноутбука
Серый - 700руб.
Белый - 800руб.
Без рамки и стоек - 500
Условия передачи
Самовывоз с Вавилова 2А\20, торговый ряд Broadway павильон №4, Работаем с понедельника по пятницу с 10-00 до 18-00, суббота с 11-30 до 16-30, воскресенье-выходной. Предварительно звонить по т.+7-983-297-5535. почта kir20@inbox.ru ОТНОСИТЕЛЬНО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВХОДА РАДИОРЫНКА: идите прямо, дойдете до контейнеров (торговый ряд А). Они начнутся по левую руку после павильонов. То-есть слеву будут ряд контейнеров, а справа здание с вывеской на входе по английски BROADWAY. ВНУТРИ НЕБОЛЬШОЙ СПУСК ВНИЗ (ПОЛУПОДВАЛ), ТАМ НАХОДЯТСЯ ПАВИЛЬОНЫ И ОНИ ПОМЕЧЕНЫ ЦИФРАМИ. У нас №4. Для жителей других городов и регионов: Нажимаете кнопку-купить по блиц-цене. Пишите в личных сообщениях, что вы хотите отправку почтой, пишите адрес, индекс, ФИО. Далее: Оплата на карту сбербанка, либо KIWI (пишу номер киви и карты, ФИО получателя денег и итоговую сумму с услугами почты). После оплаты, отправлю в течении 4-х рабочих дней и напишу трек номер. После получения и тестирования пишите отзыв о продавце, а я о покупателе.
Красноярск, Цирк
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Доставка в другие города
Нажимаете кнопку-купить по блиц-цене. Пишите в личных сообщениях, что вы хотите отправку почтой, пишите адрес, индекс, ФИО. Далее: Оплата на карту сбербанка, либо KIWI (пишу номер киви и карты, ФИО получателя денег и итоговую сумму с услугами почты). После оплаты, отправлю в течении 4-х рабочих дней и напишу трек номер. После получения и тестирования пишите отзыв о продавце, а я о по
Кнопки тачпада top v1.01 5000-0002-5501 для ноутбука lengda X300, DNS 0147453, Expert line slim series и многих других.
Б\У Аккумулятор l09m6y14 11,1V 4400MAh для ноутбуков Lenovo IdeaPad S10-3, S100, S110, S205, U160, U165 с износом 15%
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